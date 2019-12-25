В полиции по региону уточнили количество погибших и пострадавших от лесных пожаров.

Число погибших в пожарах в Луганской области увеличилось до 11 человек. Об этом на собственной странице в Facebook заявила пресс-секретарь полиции по региону Татьяна Погукай.

По состоянию на 14:00 погибших 11 человек. Сотрудники оперативно-следственных групп выявили в селе Сиротино и Вороново под завалами разрушенных домов тела людей Татьяна Погукай, пресс-секретарь полиции Луганской области

Напомним, что лесной пожар в регионе начался вечером 30 сентября. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям говорила о том, что спасатели ликвидируют пламя в семи очагах возгорания. В общей сложности огонь распространился на 20 тысяч га. Наиболее сложная обстановка зафиксирована на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. От пожара там могут пострадать 32 населенных пункта. Н данный момент пламя повредило 300 домов, 150 человек смогли эвакуироваться из зоны стихийного бедствия. Есть информация от 18 пострадавших.

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Фото: Pixabay.com