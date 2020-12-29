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Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом увеличилось до двух

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Также известно о трех пострадавших.

Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом-на-Дону увеличилось до двух человек. Об этом журналистам рассказал представитель регионального ГИБДД. Представитель закона пояснил, что тело еще одной жертвы нашли после того, как транспортное средство опрокинулось на 974-ом километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.

Под автобусом обнаружили тело еще одной женщины. Всего двое погибли, трое пострадали

представитель ГИБДД по региону

Напомним, что ДТП произошло около 06:30 утра по московскому времени. На данный момент известно, что автобус Mercedes направлялся из Москвы в Луганск. В транспортном средстве находилось 15 человек. Они являются гражданами Украины. Из-за сильного бокового ветра автобус опрокинулся на бок.

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Видео: Youtube/ГТРК Дон-ТР

 

 
Теги: автобус, дон, ростов-на-дону, трасса м-4
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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