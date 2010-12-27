При взрыве на юге Афганистана погибли 12 человек

Более 60 получили ранения. Все погибшие – мирные жители, врачи и пациенты.

В городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана произошел взрыв, в ходе которого погибли 12 человек, более 60 получили ранения. У центральной больницы взорвалась заминированная машина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя губернатора Гулислама Сияль.

Все погибшие – мирные жители, врачи и пациенты. Здание сильно разрушено, поэтому пострадавших перевозят в частные клиники. Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан"*.

Два дня назад эта же группировка устроила взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. В конце сентября должны состояться президентские выборы в стране, которые "Талибан"* также планирует сорвать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

В августе опубликовали видео ликвидации боевика в Ингушетии.

Фото: Twitter/ RTA Pashto