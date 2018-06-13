Также сообщается о 10 пропавших без вести в результате подтоплений и оползней.

Число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек. Об этом сообщает агенство "Ренхап".

Ливневые дожди продолжаются в стране с прошлой неделе. В Корейской метеорологической администрации отметили, что со вторника выпало более 470 мм осадков. В связи с непогодой закрыты 211 дорог, а также приостановлено движение скоростных и регулярных поездов.

Также сообщается о 10 пропавших без вести в результате подтоплений и оползней. В эвакуационных центрах до сих пор остаются почти 6 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Сириусе ливни подтопили около 150 придомовых территорий и 13 улиц.

Видео: YouTube / FOX 5 Atlanta