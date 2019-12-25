Сейчас в космосе зарегистрировано 175 отделившихся элементов от разорванного "Фрегата".

Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое. Об этом говорится на специализированном сайте space-track.org со ссылкой на информацию, полученную от Военно-воздушных сил США. Сейчас число элементов составляет 175, хотя ранее это значение достигало 65 объектов.

Напомним, что бак "Фрегата" разорвался в космосе 8 мая 2020 года."Роскосмос" подтвердил факт разрушения. Специалисты отметили, что фрагменты аппарата не угрожают Международной космической станции, а также спутникам. На данный момент эксперты внесли в список 175 разлетевшихся элементов "Фрегата". Они разлетелись на тысячи километров друг от друга.

В США отметили, что обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 километров и максимальными - от 305 до 6051 километра. До разрушения бак "Фрегата" располагался на орбите с высотой 422-3606 километра.

