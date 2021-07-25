Четверо детей пострадали при обрушении аттракциона в Северной Ирландии

Причины инцидента устанавливаются.

В одном из парков Белфаста рухнул аттракцион. Об этом информирует британская газета Daily Mail.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел 24 июля, вследствие технических неполадок аттракциона. Один из механизмов вылетел за пределы периметра, ударился о строение и упал на посетителей. Четверо детей и двое взрослых были отправлены в медицинское учреждение. Остальные пострадавшие посетители получили травмы ног.

Подробности ЧП устанавливаются. Причины инцидента пока не выявлены.

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Видео: Twitter/newsondowntown, chloestjohn