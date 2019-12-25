Четырехкамерный iPhone 12 Pro рассекретили до официального анонса

Американская компания Apple по традиции представляет свои новинки каждую осень. Однако, техноблоги уже опубликовали утечку, связанную с грядущим устройством iPhone 12 Pro. Из неё стало известно, что у смартфона будет четыре камеры.
Изображение предполагаемого нового iPhone опубликовал пользователь EverythingApplePro. Он опубликовал фото рендера, сделанный на основе первой утечки.
Теперь пользователям известно, что новый смартфон может получить три камеры и "лидар", который поможет создавать максимально точную трехмерную карту снимка, измеряя глубину. Что касается дизайна, то углы стали острее, чем в iPhone 11, а фирменная "челка" стала гораздо меньше.
Ранее были обнародованы данные нового смартфона iPhone SE 2020.
Фото: Twitter/ EverythingApplePro
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