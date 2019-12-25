Четырехкамерный iPhone 12 Pro рассекретили до официального анонса

Изображение предполагаемого нового iPhone опубликовал пользователь EverythingApplePro. Он опубликовал фото рендера, сделанный на основе первой утечки.

Американская компания Apple по традиции представляет свои новинки каждую осень. Однако, техноблоги уже опубликовали утечку, связанную с грядущим устройством iPhone 12 Pro. Из неё стало известно, что у смартфона будет четыре камеры.

Изображение предполагаемого нового iPhone опубликовал пользователь EverythingApplePro. Он опубликовал фото рендера, сделанный на основе первой утечки.

Теперь пользователям известно, что новый смартфон может получить три камеры и "лидар", который поможет создавать максимально точную трехмерную карту снимка, измеряя глубину. Что касается дизайна, то углы стали острее, чем в iPhone 11, а фирменная "челка" стала гораздо меньше.

Ранее были обнародованы данные нового смартфона iPhone SE 2020.

Фото: Twitter/ EverythingApplePro