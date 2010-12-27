Четырех петербуржцев обвинили в педофилии

Правоохранительные органы ведут проверку.

За минувшие сутки жители Санкт-Петербурга и ЛО четыре раза обращались в правоохранительные органы с заявлением на педофилов. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 20 августа, в полицию Приморского района обратилась женщина, обвинившая своего 64-летнего мужа в растлении их 4-летней дочери в квартире на Туристской улице. Другой петербуржец накануне заявил в Мгинской отделе полиции на неизвестного мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении его 7-летней дочери в садоводстве "ТЧ-8". По заявлению 33-летней жительницы Калининского района полиция разыскивает 18-летнего юношу, переспавшего с семиклассницей на Гражданском проспекте. А по словам отца 15-летней школьницы, над его ребенком надругался 46-летний безработный.

Накануне, полиция Санкт-Петербурга заждержала жителя Шлиссельбург, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в 2015 году. Мужчину проверяют на причастность к другим случаям, в том числе и на преступение в садоводстве "ТЧ-8".

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