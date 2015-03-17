В Петербурге закрыли на промывку четыре фонтана

В выходные дни все городские фонтаны будут работать в обычном режиме.

В Петербурге с 24 по 27 июня запланировано проведение технического обслуживания и мойки 18 городских фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба городского "Водоканала".

В рамках работ временно прекращена работа фонтанов на Английском проспекте, 13, улице Пинегина, 23, а также на Центральной улице, 12 в Металлострое.

В выходные дни все городские фонтаны будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал новый этап строительства второй нитки главного коллектора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)