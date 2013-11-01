Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Израиле. Об этом журналистам рассказали представители местной службы скорой помощи "Маген Давид Адом". эксперты заметили, что в настоящее время еще как минимум один человек находится в критическом состоянии. Его госпитализируют.

Правоохранительные органы заметили, что инцидент зафиксирован на территории города Рамат-Ган, расположенного в еврейском государства. По сведениям от местных медиков, атака произошла в городе Бней-Браке. Журналисты считают, что на самом деле речь идет о двух различных инцидентах. Оба населенных пункта, в которых есть раненые граждане после стрельбы, находятся в центральной части страны, вблизи Тель-Авива.

В Израиле неизвестные устроили стрельбу в городе Хадера.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

