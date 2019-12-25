Сам преступник погиб.

Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в штате Вашингтон. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала CBS. По данным источника, который сослался на заявление местных властей, также пострадал еще один человек. Огонь был открыт в округе Бентон, в населенном пункте Финли.

Прибывший на место происшествия патруль нашел пострадавшего с огнестрельными ранениями, а также два здания, охваченных пламенем. Мужчину госпитализировали. В одном из сгоревших домов было найдено тело. Полиция уточнила, что злоумышленник устроил поджоги и в других местах округа. В городе Кенневик позже были найдены тела еще двух людей.

В настоящее время офицера полиции установили местоположение автомобиля подозреваемого. В тот момент, когда к транспорту приблизились представители закона, они услышали звук выстрелов. Полиция открыла по машине огонь. Неизвестный был обнаружен в салоне авто без признаков жизни.

Мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти.

Фото: Pixabay.com