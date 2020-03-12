Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041. Он прибыл в Латакию поздно вечером 10 марта.
Российские самолеты пролетели через воздушное пространство Сирии, Ирака, Ирана. После повернули над Каспийским морем и приземлились на аэродроме Приволжский в Астраханской области.
Возвращение боевой техники выполнено в рамках ротации.
Ранее пятый за неделю корабль российского флота отправился в Сирию.
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Над Турцией не рискнули полететь, там же теперь С-400...