Возвращение боевой техники выполнено в рамках ротации.

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041. Он прибыл в Латакию поздно вечером 10 марта.

Российские самолеты пролетели через воздушное пространство Сирии, Ирака, Ирана. После повернули над Каспийским морем и приземлились на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Возвращение боевой техники выполнено в рамках ротации.

Ранее пятый за неделю корабль российского флота отправился в Сирию.