Четыре автобуса свернут с привычного пути из-за работ на улице Стойкости

Речь идет об автобусах №№ 18, 88, 89 и 256.

С 1 апреля четыре автобуса изменят свой маршрут из-за ремонта на улице Стойкости. Речь идет об автобусах №№ 18, 88, 89 и 256. Специалисты будут заниматься работами по прокладке канализационной сети на участке от улицы Генерала Симоняка до дома 18, корпус 1. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Напомним, что в Кировском районе ограничат проезд по улице Стойкости от пересечения с улицей Генерала Симоняка до дома 18, корпус 1, литера А, передали в ГАТИ. Проезд по этой дороге закроют с 1 по 10 апреля.

Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее мы писали, что с 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.

Фото: Telegram / Организатор перевозок, Piter.tv