Чернышенко рассказал о Школе интернет-безопасности

Вице-премьер РФ оценил навыки, которые участники Школы должны получить в ходе обучения.

Участники I Школы интернет-безопасности получат навыки проектного и инновационного мышления, грамотной и эффективной "упаковки" инициатив и их продвижения. Об этом в ходе приветственного обращения сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник уверен в том, что занятия помогут молодым людям стать востребованными и высокооплачиваемыми специалистами.

Уверен, каждому из вас предстоит внедрять или использовать передовые IT-технологии в проектной деятельности… навыки помогут вам не только повысить уровень знаний, но уже в ближайшем будущем стать высокооплачиваемыми профессионалами. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что I Всероссийская школа интернет-безопасности молодежи проходит с 20 по 23 октября в Подмосковье. Проект реализуется в рамках национальной программы "Приоритет - 2030". В ходе мероприятий участники обсудят формирование безопасных цифровых технологий и контента, создание "экологичного" цифрового пространства.

Чернышенко: более 70 тыс. россиян захотели записаться в добровольцы в рамках СВО.

Фото и видео: Правительство России

