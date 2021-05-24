Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров

Он заключается в оптимизации туристических потоков.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что стоимость туров в Долину гейзеров на Камчатке можно снизить в три раза, благодаря грамотной оптимизации туристических потоков. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на выступление вице-премьера в ходе встречи со студентами в Петропавловске-Камчатском.

По словам Чернышенко, в настоящее время предлагается синхронизировать по длительности экскурсии к кальдере вулкана Узон и в Долину гейзеров. Этот маршрут предлагается сделать круговым.

На сегодняшний день стоимость тура для приезжих составляет 45 тысяч рублей, для местных – 35 тысяч. По словам Чернышенко, нужно старться сделать так, чтобы цена была одинаковой и составляла приблизительно десять тысяч рублей.

Дай бог, если выйдем на 10 тысяч, то губернатору уже будет проще ее субсидировать, чтобы делать еще более доступными для граждан посещение таких мест. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Одна из студенток на встрече с вице-премьером посетовала, что увеличение туристического потока, а также частые вертолетные экскурсии, могут испугать животных, находящихся на этой территории. Чернышенко ответил, полетов не станет больше, а также выразил уверенность, что животные уже привыкли к шуму вертолетов.

Ранее Перминов предложил расширить пропускные пункты по электронным визам для туристов в Ленобласти.

Видео: YouTube / kamgov_41