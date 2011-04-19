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Перминов предложил расширить пропускные пункты по электронным визам для туристов в Ленобласти
Сегодня, 20:07
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kraratau27

Перминов предложил расширить пропускные пункты по электронным визам для туристов в Ленобласти

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В январе этого года в Правительство Российской Федерации уже было направлено обращение, которое поддержали в МИД России.

Сенатор и член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов поддержал идею создания в Ленобласти несколько пунктов пропуска, благодаря которым иностранные туристы смогут попасть на территорию России по единой электронной визе. Об этом он рассказал в четверг, 20 мая, на Петербургском международном юридическом форуме. 

Он отметил, что "пункты пропуска находятся в федеральном ведении, и это сложноподчиненная история, но важно расширение текущего перечня за счет территориально "наших" автомобильных и иных пунктов пропуска". В январе этого года в Правительство Российской Федерации уже было направлено обращение, которое поддержали в МИД России. 

Перминов предложил дополнить список пунктами Брусничное, Торфяновка и Светогорск на суше и морским пунктом Высоцк. Также он отметил, что невозможность туристам прибыть на поезде по электронной визе, приводит к снижению турпотока. Поэтому в этот список также вошли железнодорожные пункты в Выборге и Ивангороде. 

Наш субъект граничит со странами Европейского Союза, одной страной НАТО, и у нас есть очень протяженная морская граница, – поэтому для нас вопрос въездного туризма, в том числе, имеет экономические, политические, историко-культурные компоненты.

Сергей Перминов.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в рейтинг российских городов с самыми буйными туристами. 

Фото: er.ru

Теги: ленобласть, перминов, пропускные пункты, электронные визы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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