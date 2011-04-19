Перминов предложил расширить пропускные пункты по электронным визам для туристов в Ленобласти

В январе этого года в Правительство Российской Федерации уже было направлено обращение, которое поддержали в МИД России.

Сенатор и член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов поддержал идею создания в Ленобласти несколько пунктов пропуска, благодаря которым иностранные туристы смогут попасть на территорию России по единой электронной визе. Об этом он рассказал в четверг, 20 мая, на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что "пункты пропуска находятся в федеральном ведении, и это сложноподчиненная история, но важно расширение текущего перечня за счет территориально "наших" автомобильных и иных пунктов пропуска". В январе этого года в Правительство Российской Федерации уже было направлено обращение, которое поддержали в МИД России.

Перминов предложил дополнить список пунктами Брусничное, Торфяновка и Светогорск на суше и морским пунктом Высоцк. Также он отметил, что невозможность туристам прибыть на поезде по электронной визе, приводит к снижению турпотока. Поэтому в этот список также вошли железнодорожные пункты в Выборге и Ивангороде.

Наш субъект граничит со странами Европейского Союза, одной страной НАТО, и у нас есть очень протяженная морская граница, – поэтому для нас вопрос въездного туризма, в том числе, имеет экономические, политические, историко-культурные компоненты. Сергей Перминов.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в рейтинг российских городов с самыми буйными туристами.

Фото: er.ru