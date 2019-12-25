Через полгода будут известны промежуточные итоги исследования

Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было в том числе создать программы ревакцинации.

В конце этого года ожидаются промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт". Ранее Минздрав одобрил эти клинические испытания. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу AstraZeneca в России.

Отмечается, что такие исследования нужны не только для изучения иммунного ответа, но и для расширения в будущем ассортимента и разработки новых вакцин, в том числе для программ ревакцинации.

В пресс-службе сообщили, что первая прививка проводится одной вакциной, а вторая – другой.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут аттестовывать гидов-переводчиков и экскурсоводов.

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