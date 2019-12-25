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Смольный будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков
Сегодня, 11:47
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Смольный будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков

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Поправки в региональный закон приняли в ЗакСе.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели в третьем чтении законопроект, согласно которому экскурсоводов и гидов-переводчиков будут аттестовывать. Полномочия по аттестации возложили на Смольный. Заседание в Мариинском дворце прошло сегодня, 28 июля.

Органы исполнительной власти должны будут создать аттестационную комиссию, которая будет выдавать разрешения экскурсоводам и гидам-переводчикам. Сведения необходимо будет внести в единый федеральный реестр. Аттестованным гидам будут выдавать нагрудную идентификационную карточку. Какой она будет — также предстоит определить Смольному. 

Подобные поправки приняты и на федеральном уровне. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург совместно с регионами Северо-Запада планирует развивать туризм. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: аттестация, гидыь, туризм, экскурсоводы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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