Петербург совместно с регионами Северо-Запада планирует развивать туризм

В настоящий момент уже идет разработка комплексного мастер-плана туристского макрорегиона Северо-Запада России.

В России обсуждается вопрос о создании туристского макрорегиона "Между Москвой и Петербургом". Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

В планах на первом этапе затронуть Северную столицу, Ленинградскую и Новгородскую области. В будущем в этот список могут войти Псковская область и Республика Карелия.

Известно, что Петербург уже направил несколько предложений для развития отрасли в Ростуризм. В список входит: разработка механизма стимулирования межрегиональных туристических поездок в межсезонье, формирование новых доступных маршрутов, создание бизнес-инкубаторов для запуска туристических стартапов.

Кроме того, в Северной столице может появится Международный центр компетенций в сфере туризма под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО), где будут подготавливать кадры для всей России, стран Балтийского региона и Северной Европы.

Ранее эксперт СПбГУ указал, как экскурсоводы обманывают китайских туристов в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru