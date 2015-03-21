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Петербург совместно с регионами Северо-Запада планирует развивать туризм
Сегодня, 17:38
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Петербург совместно с регионами Северо-Запада планирует развивать туризм

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В настоящий момент уже идет разработка комплексного мастер-плана туристского макрорегиона Северо-Запада России.

В России обсуждается вопрос о создании туристского макрорегиона "Между Москвой и Петербургом". Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

В планах на первом этапе затронуть Северную столицу, Ленинградскую и Новгородскую области. В будущем в этот список могут войти Псковская область и Республика Карелия. 

Известно, что Петербург уже направил несколько предложений для развития отрасли в Ростуризм. В список входит: разработка механизма стимулирования межрегиональных туристических поездок в межсезонье, формирование новых доступных маршрутов, создание бизнес-инкубаторов для запуска туристических стартапов. 

Кроме того, в Северной столице может появится Международный центр компетенций в сфере туризма под эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО), где будут подготавливать кадры для всей России, стран Балтийского региона и Северной Европы.

Ранее эксперт СПбГУ указал, как экскурсоводы обманывают китайских туристов в Петербурге.

Фото: gov.spb.ru

Теги: регионы, северо-запад, туризм
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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