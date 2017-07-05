Эксперт СПбГУ указал, как экскурсоводы обманывают китайских туристов в Петербурге

Зачастую истории, которые рассказывают туристам из Поднебесной, не имеют отношения к реальности.

С наступлением матчей чемпионата Европы в Петербурге и принятием нового закона, регулирующего деятельность гидов в России, вопрос о профпригодности экскурсоводов встает как никогда остро. О негативных примерах такого рода в разговоре с порталом "АиФ-Петербург" вспомнила директор лаборатории изучения китайского туризма, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ Полина Рысакова.

Социолог отметила, что гиды, обслуживающие группы из Китая часто отличаются неточностями в изложении исторических фактов и указании личностей. Рысакова отмечает, что во многом это связано со спецификой китайского туризма. Его главная цель – полное потакание гостям, важно не рассказать правдивую историю местности, а наладить хороший эмоциональный контакт с туристами, чтобы продать им дополнительные услуги.

Часто всю историю Петербурга связывают с янтарем потому, что это основной пункт продаж для китайских туристов. Петр I пришел сюда из-за крупных месторождений янтаря, немцы воевали за янтарь – и все в таком духе. Кроме того, берутся максимально известные исторические персоналии и объединяются в один сюжет. В основном он сводится к тому, что Петр I жил со своей супругой Екатериной II в Зимнем дворце, откуда их выгнал во время революции Ленин - к слову, брат Петра. Таким образом финансовая зависимость гидов от туристов негативно влияет на контент экскурсионного сопровождения Полина Рысакова, социолог

Прошёл уже месяц с тех пор, как Piter.TV выяснял, в какие любимые петербуржцами страны сейчас можно попасть туристами. Прибавилось ли за это время добрых новостей об открытии границ? Почти все популярные направления горожан все так же недоступны для путешествий. Кроме того, в самом Петербурге ухудшилась эпидобстановка, и власти снова вводят ограничения.

На какие сроки продлили ограничения соседняя Финляндия и Прибалтика и когда можно будет слетать в Швецию? Ответы на все вопросы – в нашем материале.

Туризм оказался одной из самых уязвимых отраслей в начале пандемии. При этом последняя статистика говорит о том, что весной 2021 года снова стали востребованы гиды и индивидуальные туры. Delovoe.TV узнало, как отразилась новая реальность на работе экскурсоводов.

Фото: Piter.tv