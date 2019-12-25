Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в июне?

Piter.TV делится свежими данными по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Прошёл уже месяц с тех пор, как Piter.TV выяснял, в какие любимые петербуржцами страны сейчас можно попасть туристами. Прибавилось ли за это время добрых новостей об открытии границ? Вынуждены расстроить – почти все популярные направления горожан все так же недоступны для путешествий. Кроме того, в самом Петербурге ухудшилась эпидобстановка, и власти снова ввели ограничения.

На какие сроки продлили ограничения соседняя Финляндия и Прибалтика и когда можно будет слетать в Швецию? Ответы на все вопросы – в этом материале.

Финляндия

Все апрельско-майские ограничения сохраняются в Суоми минимум до 27 июня. Туристов из России в стране пока не ждут, въезд разрешен самим финнам и членам их семей, а также гражданам ряда стран. Попасть в Финляндию можно также абитуриентам местных вузов, которым необходимо сдавать вступительные испытания очно, представителям культуры, спорта и бизнеса. Этим категориям людей необходимо приезжать в страну с отрицательным тестом на ковид, оформленным на английском языке.

Прибалтика

Въезд в Эстонию сейчас разрешен гражданам целого перечня стран, в котором, однако не значится Россия. С туристическими целями попасть в Эстонию пока не получится, неизвестно даже, на какой срок продлены майские ограничения. Свободный въезд пока разрешен самим эстонцам и их семьям, гражданам с видом на жительство в стране, студентам местных университетов. Данные категории людей обязаны заполнять специальную анкету по приезде.

В Литве и Латвии россиян по-прежнему не ждут – путешествия с целью туризма не допускаются. В Латвию могут попасть только военнослужащие и граждане некоторых государств, возвращающиеся домой через эту страну. Всем им необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до отправления из первого пункта.

В Литве ограничения слегка смягчились, но только для граждан из отдельного перечня государств, в который не вошла Россия. В стране также рады встретить самих литовцев и членов их семей, пассажиров с национальной литовской визой, студентов, членов НАТО с их семьями, моряков-купцов и пассажиров, прошедших вакцинацию. Правда, Литва жалует лишь вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen и AstraZeneca.

Швеция

Как минимум до 30 июня в этой северной стране не ждут россиян. Въезд разрешен шведам и их семьям, гражданам с видом на жительство в Швеции, гражданам ряда государств, а также студентам местных университетов, военнослужащим, морякам-купцам, родителям и подросткам, которые едут встретиться друг с другом. Тем, кто едет через Швецию транзитом, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданный за 48 часов до прибытия.

Белоруссия

Витебск и Минск по-прежнему доступны для поездок на выходные. Путешественникам необходимо предоставить свежий ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Туристам, которые до приезда в Белоруссию побывали в стране с неблагополучной эпидситуацией, может грозить карантин.

Венгрия

Побывать в красочном Будапеште пока тоже не получится: венгры не пускают в страну никого, кроме своих земляков и граждан с постоянным видом на жительство, граждан с выданной Венгрией визой "D" и путешественников, прибывающих в страну с целью транзита по суше в третье государство. Приехать можно также дипломатам, бизнесменам или же по семейным и учебным обстоятельствам.

Отдельная категория – туристы с билетом на ЕВРО-2020. До 11 июля футбольных болельщиков пустят в Венгрию при условии сданного максимум за 72 часа теста на коронавирус, который, естественно, должен показать отрицательный результат. Всем путешественникам, однако, полагается сидеть на карантине, если только они не имеют сертификат иммунитета, выданный самой Венгрией. Досрочно выйти из карантина можно путем двух успешно сданных подряд ПЦР-тестов.

Грузия

Россиянам можно приехать в страну вина и хачапури, но не получится обойтись без теста на ковид. Тест с отрицательным результатом должен быть оформлен на английском языке и сделан не позднее 72 часов до прибытия в страну. Вместе с тестом нужно заполнить специальную форму туриста.

Можно предъявить и сертификат о пройденной вакцинации, только документ должен быть на английском языке. С ним заполнение упомянутой формы не обязательно. Еще одно важное правило грузин – не пускать туристов, которые незадолго до прибытия к ним побывали в неблагополучной по эпидобстановке Индии.

Турция

Южная страна снова готова принимать туристов после майского локдауна. На данный момент путешественникам из России нужно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до прибытия, или отрицательный результат теста на антиген ковида, сделанный за 48 часов, или же сертификат о пройденной за 14 дней до поездки вакцинации. Каждому туристу нужно также заполнять специальную форму для въезда в страну.

Куда еще можно?

Поездки по России, как и в прошлом месяце, полностью доступны для россиян. Перед поездкой обязательно уточните, какие ограничения действуют в том или ином городе, нужно ли захватить с собой перчатки и получится ли у вас посидеть в кафе в ночное время.

По данным сервиса Skyscanner, к середине июня россиянам доступны для поездок 37 стран, в большинстве из них требуется отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. В некоторых странах вовсе не требуется никаких справок. Из-за нестабильной ситуации по ковиду необходимо постоянно уточнять актуальные данные об эпидобстановке в стране, в которую вы планируете поехать – всплеск заболеваемости может быть неожиданным, и государство оперативно закроет границы.

Фото: pexels; Skyscanner