Челябинские школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

Девочек поставят на учет, а их родителей обязали заплатить штраф.

Три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел 27 июля. Три несовершеннолетних девочки пришли к мемориалу в память о погибших военнослужащих времен Великой Отечественной войны, где стали жарить сосиски на Вечном огне. Их поступок попал в объективы прохожих, а позже распространился по группам социальных сетей.

Личности подростков установлены. В настоящее время правоохранителями решается вопрос о постановке девочек на учет. Их родителей уже привлекли ответственности по статье КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее полиция задержала в Подмосковье готовившую яичницу на Вечном огне женщину.

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