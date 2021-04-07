Женщина заявила, что "не привыкла питаться в ресторанах".

Полиция задержала в Подмосковье готовившую яичницу на Вечном огне женщину. Женщина на допросе рассказала представителям закона о том, что не привыкла питаться в ресторанах. Именно так она объяснила поступок.

А что я делала? Привыкли питаться не в ресторане. подозреваемая

В настоящее время в отношении жительницы Московской области возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами погибших и местами их захоронения. Преступление совершено на территории Пушкино гражданкой 1956 года рождения. Женщина заметила, что ее приучили, что у человека должен быть завтрак, обед и ужин. При этом она считает, что ей" нужна горячая еда". На вопрос о том, готовила ли она пищу на Вечном огне, россиянка решила не отвечать.

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Видео: TG / Life Shot