Герой комиксов посетил Ватикан.

Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому. Об этом рассказали журналисты информационного агентства Reuters. По данным источника, под маской супергероя оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита. Он посетил еженедельную аудиенцию в Ватикане в качестве гостя. О мужчине известно, что он занимается благотворительной деятельностью и посещает детские больницы в костюме персонажа комиксов.

Папа Франциск поблагодарил "человека-паука" за визит. Он предложил итальянцу пообщаться с детьми, которые также оказались на церемонии в Ватикане. Гость поблагодарил понтифика за прием и подарил ему собственную маску.

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Фото: Pixabay.com