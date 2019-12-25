Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на данные Минздрава страны. Чиновники уточнили, что исследовательская группа вирусологов работала над созданием препарата с мая 2020 года. Руководство над группой брала на себя кардиолог и депутат парламента Чехии Вера Адамкова. Работы велись на базе национального института гематологии и диффузии крови.
В СМИ уточнили, что противником работы по созданию чешкой вакцины от коронавируса является бывший глава Минздрава Роман Прымула. Эксперт заявил, что местные специалисты не смогут в сжатые сроки создать эффективный препарат для вакцинирования населения, а поэтому отдадут пальму первенства разработчикам из других стран.
Напомним, что за последние сутки в Чехии коронавирус обнаружен у 4 563 пациентов. С начала пандемии COVID-19 по стране заразились 533 тысячи человек. При этом от инфекции скончались 8 515 зараженных.
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Фото: Pixabay.com
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