Экс-глава Минздрава заявил, что местные медики не смогут быстро создать эффективный препарат.

Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на данные Минздрава страны. Чиновники уточнили, что исследовательская группа вирусологов работала над созданием препарата с мая 2020 года. Руководство над группой брала на себя кардиолог и депутат парламента Чехии Вера Адамкова. Работы велись на базе национального института гематологии и диффузии крови.

В СМИ уточнили, что противником работы по созданию чешкой вакцины от коронавируса является бывший глава Минздрава Роман Прымула. Эксперт заявил, что местные специалисты не смогут в сжатые сроки создать эффективный препарат для вакцинирования населения, а поэтому отдадут пальму первенства разработчикам из других стран.

Напомним, что за последние сутки в Чехии коронавирус обнаружен у 4 563 пациентов. С начала пандемии COVID-19 по стране заразились 533 тысячи человек. При этом от инфекции скончались 8 515 зараженных.

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