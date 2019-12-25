В МИД прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Праге

Мария Захарова рассказала о позиции РФ по демонтажу памятника советскому маршалу.

В МИД России прокомментировали демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге. Об этом на брифинге в Москве журналистам рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, ответствие ответа Чехии по возникшей проблеме Москва учтет при разработке комплекса двусторонних отношений. Дипломаты призывают коллег вернуть диалог в цивилизованное международно-правовое русло.

Мы глубоко сожалеем, что 20 ноября в Праге демонтирован пьедестал памятника маршалу Коневу. Мы расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителя Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что отношения между Россией и Чехией осложнились после того, как в начале апреля 2020 года власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На данный момент известно, что скульптура будет установлена в Музее памяти ХХ века.

В МИД рассказали об отношениях с Варшавой.

Фото: МИД России