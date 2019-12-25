В МИД рассказали об отношениях с Варшавой

Дипломаты прокомментировали ситуацию с погибшими в Катыни поляками.

В МИД России рассказали об отношениях с Варшавой. Официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что Москва считает исчерпанной в политическом смысле ситуацию с погибшими в Катыни гражданах Польши. Чиновница назвала аморальной тему того, что власти Польши покушаются на места захоронений советских солдат.

Мы считаем тему, которую вы обозначили в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне. Этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты и из России, и Польши Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД напомнили, что Россия искренне борется против переписывания истории. Правительство выступает за бережное отношение к чувствительным темам, среди которых особое место уделяется военному времени. Дипломаты уверены, что Варшава ведет альтернативную историческую политику, которая создает конфронтационную линию. Захарова добавила, что ситуация осложняется актами вандализма.

Захарова: санкции США против компаний РФ обусловлены конъюнктурными мотивами.

Фото: МИД России