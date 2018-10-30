У Российской национальной библиотеки поименно вспомнили жертв политических репрессий

Акция у здания РНБ проходит с 15:00 до 17:30.

В рамках всероссийской акции "Молитва памяти" в Петербурге, во вторник, 30 октября, проходит церемония "Хотелось бы всех поименно назвать". Поименно жертв вспомнили по пять адресам в Санкт-Петербурге, в том числе у здания Российской национальной библиотеки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Акция у здания РНБ проходит с 15:00 до 17:30. К участию в чтении имён приглашены общественные деятели, историки, священники, писатели, режиссёры, актеры, спортсмены, журналисты. В этот же день, 30 октября, петербуржцы в 21:00 могут зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.

По данным МВД СССР за период с 1921 по 1954 год было репрессировано 3 777 380 человек, из них: к ВМН — 642 980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах — 2 369 220 человек, в ссылку и высылку — 765 180 человек.

Видео: Piter.TV