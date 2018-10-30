Средняя стоимость комнаты поднялась почти на 15 %.

В Петербурге стремительно взлетели цены на комнаты. Об этом пишет портал Domofond.ru.

Средняя стоимость комнаты в Северной столице возросла на 14,2 % и составила 1 798 185 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве (+9,3 %) и Краснодаре (+5,3 %). Средняя цена комнаты в этих городах 3 416 984 и 928 021 рублей соответственно.

Спрос, по мнению экспертов, может быть связан с нехваткой на рынке недвижимости недорогих однушек и студий. Кроме того, на стоимость жилья могут влиять сами жители коммуналок, которые стремятся выкупить комнаты у соседей.

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Фото: Piter.TV