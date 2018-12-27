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Названы округа с самым грязным воздухом в Петербурге
Сегодня, 13:31
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Rybka123

Названы округа с самым грязным воздухом в Петербурге

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Эксперты установили, как изменилось состояние воздуха в Санкт-Петербурге за прошлый год.

В Петербурге самый грязный воздух зафиксирован на Лиговском проспекте и Обводном канале. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Недвижимость".

Обусловлено это большим наличием автомобилей в районе. Подобная ситуация характерна для Литейного, Владимирского и Загородного проспекта.

Вокруг Московского вокзала всегда пробки, потому что там сходится много дорог, а развязка организована плохо.
- рассказали в сервисе 

Пересечение слишком большого количества магистралей является причиной плохого воздуха на пересечении Московского и Ленинского проспектов. Вблизи центра Северной Столицы несколько магистралей усложняют жизнь для легких на набережных Невы — Выборгская, Свердловская, Смольная, Малоохтинская и Синопская. Северные районы В районах с новосторойками  с воздухом также все не очень хорошо: 

В центре хорошо дышится на островах: Васильевском у залива, на северо-западе Петроградской стороны и Крестовского острова.
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Фото: Яндекс.Недвижимость 

Теги: грязный воздех, недвижимость, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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