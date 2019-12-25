Цены на газ в Европе достигли $2000, что стало абсолютным рекордом

Рост биржевых котировок напрямую зависит от введения санкций против российских компаний и юридических лиц. Кроме того, голубое топливо дорожает вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных уровней.

Европейские цены на газ в ходе торгов на бирже побили исторический рекорд. Кубометр газа стоит почти $2230. Это абсолютный рекорд. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По подсчетам аналитиков, стоимость газа в целом увеличилась на 59,4%. Цены апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигли $2226 за кубометр. В среду, 2 марта, стоимость газа последовательно поднялась от $1500 до $2100 за 1 тыс. кубометров. Рост биржевых котировок напрямую зависит от введения санкций против российских компаний и юридических лиц. Кроме того, голубое топливо дорожает вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных уровней.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинской территории.

Ранее мы сообщили, что Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников.

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