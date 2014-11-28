C-Span показал неудачные попытки Байдена надеть пиджак во время поездки в Кентукки

Телеканал продемонстрировал "борьбу" президента США со своим нарядом в Кентукки.

Американский телеканал C-Span показал неудачные попытки президента Джо Байдена надеть пиджак во время его рабочей поездки в Кентукки. Конфуз произошел около вертолета, на котором прилетел политик. Глава государства пытался безуспешно продеть левую руку в рукав. Справиться с одеждой Байдену в итоге помогла супруга, которой не удалось скрыть улыбки из-за действий мужа. Журналисты уточнили, что на этом моменте "борьба" Джо Байдена со своим нарядом не закончилась. Несколько мгновений спустя президент Сша не смог поймать солнцезащитные очки, которые не удержались на переносице, после чего оказались на земле.

Напомним, что в воскресенье 7 августа тест американского лидера от коронавирусную инфекцию второй день подряд оказался отрицательным. В связи с этим лечащий врач американского лидера разрешил ему вернуться к работе в очном формате.

Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена Грайнер.

Фото и видео: C-Span