Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена Грайнер

В Белом доме заявили об усердной работе над возвращением баскетболистки в США.

Американский президент Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, которая ранее была осуждена в России по статье за провоз наркотических веществ. Политик уточнил, что напряженно работает над вопросом возвращения спортсменки домой.

Я напряженно работаю над этим и испытываю надежду. Джо Байден, президент США

Напомним, что 4 августа Химкинский районный суд Московской области приговорил иностранку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также спортсменка должна выплатить государству один миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Адвокат фигурантки расследования Мария Благоволина заявила СМИ о том, что сторона защиты планирует подать апелляцию на приговор.

Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином.

Фото: Белый дом