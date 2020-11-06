ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы

Элла Памфилова рассказала об инициативе на встрече с президентом России.

В ЦИК предложили развести учебный и избирательный процессы. С таким предложением на встрече с президентом России выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Чиновница уточнила, что практически половина избирательных участков располагается в учебных учреждениях.

Владимир Владимирович, я бы хотела с вами потом более предметно обсудить одну проблему. Она связана с тем, что надо на системно-правовом уровне развести учебный процесс и избирательный Элла Памфилова, глава ЦИК России

По мнению Памфиловой, в рамках проведенной в сентября избирательной кампании конкурентная среда была достаточно обширной. В ней были представлены члены 21-ой партии, трех избирательных объединений, а также около 13% составляли самовыдвиженцы. Памфилова добавила что фактически все, кто подготовился к выборам, приняли в них участие. При этом процент отказов - на уровне ниже пяти процентов, а от партий - три процента.

Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян.

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