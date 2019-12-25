CD Projekt RED отложила выход бесплатных DLC для Cyberpunk 2077

Новые DLC должны были добавить огромное количество контента в игру.

Студия CD Projekt RED изменила расписание выхода первых бесплатных DLC для игры Cyberpunk 2077. Планировалось, что дополнения выйдут в первой половине этого года.

Так, новые DLC должны добавить большое количества контента в игру, но дорожную карту развития немного изменили. Ожидается, что новые DLC выйдут во второй половине 2021 года.

Однако конкретных сроков выхода DLC пока нет. Разработчики отмечают, что параллельно с обновлениями будут выходить и патчи с техническими улучшениями для Cyberpunk 2077.

Ранее мы писали, что разработчик инди-игр обвинил Sony в предвзятости продвижения игр.

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