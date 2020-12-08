ЦБ РФ предлагает правительству ускорить процесс выхода из капитала банков

Банк России уже начал выходить из финансовых активов.

Центральный банк России предложил правительству ускорить процесс выхода из капитала банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление первого зампреда регулятора Сергея Швецова.

Известно, что банк уже начал выходить из финансовых активов. В ближайшее время он намерен продать "Открытие". Правительству предложили ускорить этот процесс.

Швецов заявил, что если кредитные учреждения остаются в собственности кабинета министров, то они не должны иметь преференций.

Ранее мы сообщали о том, что ЦБ РФ хочет ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов.

Видео: Youtube/Совет Федерации