ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

Даниэль Хагари оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Тегеран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке. С таким заявлением в социальных сетях выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Пресс-секретарь отметил, что военнослужащие еврейского государства повысили готовность защищать страну от возможной агрессии в регионе.

Иран столкнется с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы также готовы ответить. Армия готова ко всем возможным сценариям и сделает необходимые шаги вместе с союзниками для защиты народа Израиля. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

По мнению Даниэля Хагари, Иран финансирует, обучает и вооружает членов террористических группировок на Ближнем Востоке, а также в других частях мира. Он добавил, что ХАМАс при поддержке Ирана начало военные действия 7 октября, а ливанская шиитская партия "Хезболлах" расширила конфликт 8 октября.

Иран захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе.

Фото и видео: YouTube / חדשות NWS