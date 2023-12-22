  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:26
76
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации

0 0

Даниэль Хагари оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Тегеран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке. С таким заявлением в социальных сетях выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Пресс-секретарь отметил, что военнослужащие еврейского государства повысили готовность защищать страну от возможной агрессии в регионе.

Иран столкнется с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы также готовы ответить. Армия готова ко всем возможным сценариям и сделает необходимые шаги вместе с союзниками для защиты народа Израиля.

Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

По мнению Даниэля Хагари, Иран финансирует, обучает и вооружает членов террористических группировок на Ближнем Востоке, а также в других частях мира. Он добавил, что ХАМАс при поддержке Ирана начало военные действия 7 октября, а ливанская шиитская партия "Хезболлах" расширила конфликт 8 октября.

Иран захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе.

Фото и видео: YouTube / חדשות NWS

Теги: даниэль хагари, иран, хамас, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии