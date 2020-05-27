Бюджет версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера превысит 30 млн долларов

При этом цифра в 30 миллионов долларов желаемая, но не окончательная.

Председатель совета директоров WarnerMedia и руководитель потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт заявил, что на производство "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера нужно больше $30 млн. Об этом сообщило издание Comic Book.

Зак Снайдер планирует практически заново выстроить картину, в которой появятся и новые эффекты. Боб Гринблатт заявил, что это будет радикальное переосмысление фильма. При этом цифра в 30 миллионов долларов желаемая, но не окончательная.

О создании так называемой "Версии Снайдера", за которую в течение многих лет боролись фанаты экранизации комиксов DC, было объявлено в мае 2020 года.

Первый трейлер кинокомикса "Майор Гром: Чумной доктор" выйдет 27 мая.

Видео: YouTube/ iVideos