Первый трейлер кинокомикса "Майор Гром: Чумной доктор" выйдет 27 мая

Премьера назначена на 2021 год.

Первый трейлер кинокомикса "Майор Гром: Чумной доктор" увидит свет 27 мая. Об этом сообщили в российском издательстве Bubble Comics.

Трейлер фильма будет презентован во время прямого эфира, посвященного экранизации одноименного комикса. Организуют трансляцию Bubble Studios и "Кинопоиск HD".

История рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который известен всему Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают майора идеальным полицейским, не знающим преград.

Все резко меняется, когда появляется человек в маске – Чумной Доктор. Заявив, что его город болен чумой беззакония, Доктор начинает "лечить", убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит судьба всего города.

Премьера фильма назначена на 2021 год. В презентации примет участие продюсер Роман Котков, а также актриса, исполнившая главную женскую роль, Любовь Аксенова. Также в кинокомиксе снялись Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков и другие.

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Фото: Instagram / gromfilm