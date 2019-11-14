Боец Шлеменко похвалил новый выпуск передачи Михалкова "Бесогон ТВ"

Спортсмен заявил, что прекрасный сюжет фильма заставляет задуматься.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко опубликовал в Instagram новый пост, в котором поделился своими впечатлениями от нового выпуска авторской передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".

Спортсмен заявил, что передача под названием "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" – это отличный фильм, который заставляет задуматься. Шлеменко посоветовал всем посмотреть его и, обратившись к Михалкову, выразили свои слова благодарности.

"От себя лично хочу поблагодарить Никиту за такие прекрасные сюжеты, которые заставляют задуматься. Как он в своих сюжетах говорит – важно хоть иногда думать. Так вот отличный фильм вышел из последних – всем советую посмотреть", - написал боец.

Напомним, предыдущий выпуск авторской передачи Михалкова был снят с эфира. В нем режиссер раскритиковал идею миллиардера Билла Гейтса чипировать всех людей на планете. Михалков предположил, что Гейтс намерен устроить мировой апокалипсис ради сокращения человечества, которое потребляло слишком много ресурсов. В свежем выпуске "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" Михалков рассуждает о реакции общественности на скандальный сюжет.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в MMA. Россиянин выступал в турнирах американской организации Bellator и становился чемпионом промоушена в средней весовой категории.

Фото: Википедия / Ruslan90