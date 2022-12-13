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За год бюджет Петербурга возрос на 16 млрд рублей
Сегодня, 8:45
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За год бюджет Петербурга возрос на 16 млрд рублей

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В I квартале в казну поступило 271,8 миллиардов рублей, что составляет 26% от годового объёма.

Бюджет Северной столицы в сравнении с I кварталом 2022 года увеличился на 6,3%, то есть, на 16 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба городского Комитета финансов.

За период с января по март в казну поступило 271,8 млрд рублей: это 26% от годового объёма. Примерно 90% от этого количества составили налоговые платежи, 8% − налоговые доходы и около 3% − межбюджетные трансферты.

За это же время объём собранных налогов возрос на 8,4 млрд рублей (на 3,6%).

Ранее стало известно, как сэкономить 25 рублей в транспорте Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: годовой бюджет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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