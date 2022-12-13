За год бюджет Петербурга возрос на 16 млрд рублей

Бюджет Северной столицы в сравнении с I кварталом 2022 года увеличился на 6,3%, то есть, на 16 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба городского Комитета финансов.
За период с января по март в казну поступило 271,8 млрд рублей: это 26% от годового объёма. Примерно 90% от этого количества составили налоговые платежи, 8% − налоговые доходы и около 3% − межбюджетные трансферты.
За это же время объём собранных налогов возрос на 8,4 млрд рублей (на 3,6%).
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Фото: Piter.TV
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