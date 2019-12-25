Будущий премьер Японии высказался о Курилах и отношении с Россией

Будущий премьер Японии, новый глава правящей партии страны ЛДП Ёсихидэ Суга высказался о Курилах и отношении с Россией. Заявление он сделал во время пресс-конференции.
Японский политик считает, что важно обсуждать принадлежность четырёх островов из Курильской гряды.
Намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.
Ёсихидэ Суга, глава правящей партии Японии ЛДП
Ранее мы писали, что Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии.
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