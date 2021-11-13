Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней

В Лос-Анджелесе отменили опеку Джейми Спирса над Бритни.

Американская певица Бритни Спирс после судебного постановления о прекращении опекунства над ней назвала это лучшим днем в своей жизни. Певица написала об этом в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Накануне инстанция Лос-Анджелеса прекратила опекунство, которое продолжалось на протяжении 14 лет. Звезда прикрепила к посту видео, на котором поклонники ее творчества отмечают это знаменательное событие.

Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов ... Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни. Бритни Спирс, американская певица

Напомним, что отец исполнительницы Джейми Спирс отказался от опекунства, которое позволяло ему всесторонне контролировать финансовые и другие дела (участие в шоу-программах, турах, записях, личных встречах) дочери. Бритни обвинила родителя в злоупотреблении правами. Из-а этого в США стало набирать силу движение "Освободите Бритни". Опеку над певицей суд установил в 2008 году из-за психологических проблем девушки.При этом Бритни оплачивала расходы отца, в том числе и на адвокатов.

Бритни Спирс станцевала на камеру в белье и встревожила фанатов.

Фото и видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles