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Британский ведущий: "Смерть людей с ожирением позволит сохранить деньги службы здравоохранения"
Сегодня, 11:15
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nastya960

Британский ведущий: "Смерть людей с ожирением позволит сохранить деньги службы здравоохранения"

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Бюерк заявил, что люди с лишним весом не больные, а слабые.

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение не является болезнью, поэтому лечить людей с лишним весом не надо. Об этом сообщило издание Metro.

Бюерк заявил, что люди с лишним весом не больные, а слабые. Также он отметил, что смерть таких людей позволила бы сохранить деньги национальной службы здравоохранения. Преждевременную смерть людей с лишними килограммами он предложил считать "самоотверженной жертвой" в борьбе с демографическим дисбалансом и изменением климата.

По официальным данным, в Великобритании от ожирения страдают каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет.

Экперты назвали основные причины ожирения.

Фото: pixabay 

Теги: великобритания, ожирение, полнота
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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