Британцы назвали героиней стюардессу, которая спасла пассажиров Sukhoi Superjet 100

Трагедия произошла вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Читатели британских изданий Daily Mail и Metro назвали героиней бортпроводницу Татьяну Касаткину, которая вместе с другими членами экипажа спасала пассажиров из салона загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом пишут РИА Новости.

Многие комментаторы отметили профессионализм девушки и ее выдержку.

"Какая героиня, она заслуживает награды", — написал Donkey Hotey.

"Храбрая и прекрасная", — отметил Luke.

"Ты настоящий герой! Благодарим Вас за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров!", — заявил Vanov.

Трагедия произошла вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево. После 28 минут полета экипаж, летевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в столицу. Самолету удалось приземлиться со второй попытки из-за сложных погодных условий. Во время столкновения с землей у воздушного лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть судна. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Ранее мы писали, что семье погибшего в Шереметьево бортпроводника выплатят компенсацию.

Видео: Следственный комитет России, BAZA, 112