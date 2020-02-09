Британская пловчиха приняла решение выступать за РФ

Татьяна Белогонофф, как ее называют в британских СМИ, уже провела первые соревнования за свою новую страну.

Накануне стало известно, что победительница юниорского чемпионата Европы на дистанции 50 м брассом, пловчиха Татьяна Белоногова (Белоногофф), приняла решение принять гражданство России. Она заявила, что долго не могла решиться на этот шаг.

Спортсменка раньше выступала за сборную Великобритании. При этом уже на недавнем турнире Golden Tour она выступила в составе команды из России.

Ранее мы сообщали о том, что посол Алексей Ерхов дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции. Сначала невестам следует ознакомиться с национально-культурными традициями страны, а также обратить внимание на религиозную составляющую и менталитет.

Полезным будет составить мнение о законодательстве и правоприменительной политике. Женщинам следует понять, смогут ли они "подстроиться" подстроиться под условия.

Видео: фото Facebook / Tatiana Belonogoff