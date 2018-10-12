В Великобритании на свободу вышел 60-летний каннибал-убийца

В 2004 году мужчина забил до смерти тупым предметом свою 41-летнюю подругу Карен Даррелл, а затем расчленил ее тело и частично съел.

Британский таблоид Mirror сообщил о том, что в Лондоне выпустили на свободу Пола Дюранта, который в 2004 году убил и съел женщину.

Сейчас британцу 60 лет. В 2004 он сам признался, что забил до смерти тупым предметом свою 41-летнюю подругу Карен Даррелл, а затем расчленил ее тело и частично съел. В квартире полицейские нашли пилу, нож, огромное количество крови. Однако, тело так и не было найдено.

Дюрант, бывший героинозависимый, скрывался от британских властей из-за нескольких грабежей в Испании. Но затем и в Испании его приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство Карен Даррел. В 2010 году власти страны передали его в тюрьму Великобритании, где он пробыл еще девять лет.

Ранее на Piter.TV: На Васильевском острове менеджер "М-Видео" зарезал свою молодую жену из-за долгов и кредитов.