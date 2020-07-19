В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G. Об этом сообщает японское издание "Никкэй".
В роли "подрядчика" Великобритания рассматривает не только Huawei, но и японские компании NEC и Fujitsu. Как оказалось, две эти компании занимают всего один процент рынка базовых станций 5G. При этом Лондон рассматривает соответствующее сотрудничество. Отмечается, что этот проект может вывести NEC и Fujitsuна мировой уровень.
В настоящий момент, 80% рынка 5G контролируют Huawei, Ericsson и Nokia.
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