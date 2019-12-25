Британцев восхитил российский спецназ на учениях в Мордовии

Пользователи Daily Mail прокомментировали учения россиян.

Британцев восхитил российский спецназ. Об этом сообщили журналисты из таблоида Daily Mail. В издании журналисты опубликовали снимок испытаний представителей Федеральной службы исполнения наказаний России. Мужчины соревновались за право носить краповый берет. В комментариях к материалу пользователи начали оставлять одобрительные посты.

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Пользователь с ником заметил, что с русскими не следует связываться, так как если у них закончатся патроны, то они смогут отбиться от противника при помощи рукопашного боя. Speak4myown добавил, что "именно поэтому весь мир их боится". Он рассказал, что российский спецназ не годится в подметки британскому.

Напомним, что испытания проводились 27 сентября в Мордовии. За место в спецназе боролись 85 человек из 38 регионов России.Высший знак доблести спецназовцев получили семеро участников мероприятия.

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Фото: Pixabay.com

