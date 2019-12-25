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Bremach представила российский внедорожник УАЗ Патриот в США
Сегодня, 15:51
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Bremach представила российский внедорожник УАЗ Патриот в США

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Новая модель показана на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Компания Bremach представила российский внедорожник УАЗ Патриот в США. Известно, что обновленное транспортное средство было презентовано иностранцам в рамках автомобильного салона в Лос-Анджелесе. Купить машину на американском рынке клиенты смогут на 26,5 тысячи долларов. Производитель объяснил прессе, что UAZ Patriot оснащен тем же мотором ЗМЗ с объемом 2,7 литра и мощностью 10 лошадиных сил. Разработчики не исключают появления в будущем появления на американском рынке и версии V8. 

Российские специалисты считают, что ,экзотичный для США автомобиль должен стать конкурентом таких производителей как Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota 4Runner.

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Фото: autoreview.ru
 

Теги: bremach, внедорожник, уаз патриот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

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