Новая модель показана на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Компания Bremach представила российский внедорожник УАЗ Патриот в США. Известно, что обновленное транспортное средство было презентовано иностранцам в рамках автомобильного салона в Лос-Анджелесе. Купить машину на американском рынке клиенты смогут на 26,5 тысячи долларов. Производитель объяснил прессе, что UAZ Patriot оснащен тем же мотором ЗМЗ с объемом 2,7 литра и мощностью 10 лошадиных сил. Разработчики не исключают появления в будущем появления на американском рынке и версии V8.

Российские специалисты считают, что ,экзотичный для США автомобиль должен стать конкурентом таких производителей как Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota 4Runner.

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Фото: autoreview.ru

